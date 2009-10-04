Luchik_light

Здравствуйте, меня зовут Светлана. Предлагаю Вам свои услуги по написанию и редактированию статей (копирайту, рерайту и копипасту, и т.п.) практически на любую тему.
Буду Вам полезна, если требуется:
• быстрое и качественное выполнение работы;
• возможность выхода в Интернет круглосуточно;
• редактирование, коррекция русскоязычных текстов;
• написание статей, сочинений, рефератов разных тематик;
• высокая скорость набора текста
• обработка фото и коллажи любой сложности.
Личные качества:
• люблю и умею работать;
• широкий кругозор и креативность мышления, оперативность, творческая гибкость и оригинальность;
• умение принимать правильные решения и нести за них ответственность;
• адекватна к критике и не склонна к истерии.
Выбирая меня в качестве исполнителя, Вы получаете ответственного работника, заинтересованного в наилучшем выполнении Вашего заказа. Мне выгодно писать для Вас хорошие тексты, чтобы Вы стали моим постоянным клиентом.
Спасибо за чтение моего резюме. До свидания.