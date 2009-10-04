Luchik_light

Написание и редактирование статей. Обработка фото, коллажи любой сложности.

Здравствуйте, меня зовут Светлана. Предлагаю Вам свои услуги по написанию и редактированию статей (копирайту, рерайту и копипасту, и т.п.) практически на любую тему.

Буду Вам полезна, если требуется:

• быстрое и качественное выполнение работы;

• возможность выхода в Интернет круглосуточно;

• редактирование, коррекция русскоязычных текстов;

• написание статей, сочинений, рефератов разных тематик;

• высокая скорость набора текста

• обработка фото и коллажи любой сложности.

Личные качества:

• люблю и умею работать;

• широкий кругозор и креативность мышления, оперативность, творческая гибкость и оригинальность;

• умение принимать правильные решения и нести за них ответственность;

• адекватна к критике и не склонна к истерии.

Выбирая меня в качестве исполнителя, Вы получаете ответственного работника, заинтересованного в наилучшем выполнении Вашего заказа. Мне выгодно писать для Вас хорошие тексты, чтобы Вы стали моим постоянным клиентом.

Спасибо за чтение моего резюме. До свидания.