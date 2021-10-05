писатель

Вот несколько видов работ, которые я могу выполнить для вас:

художественный рассказ для конкурса;

детская сказка\фэнтези, герой которой - ваш ребёнок;

литературное произведение по вашим идеям с самого начала или продолжение и редактура ваших набросков;

совместное написание книги с полным отказом от авторских прав с моей стороны;

художественная редактура текста (исправление грамматических, стилистических и логических ошибок);

консультация по вашей книге (идеи, советы по развитию персонажей, сюжета);

развёрнутая критика вашей книги;

рецензии на книги для вашего блога.

контакты:

инстаграм (книжный блог): writer_murumer﻿

телеграм: @murumer