писатель
Вот несколько видов работ, которые я могу выполнить для вас:
- художественный рассказ для конкурса;
- детская сказка\фэнтези, герой которой - ваш ребёнок;
- литературное произведение по вашим идеям с самого начала или продолжение и редактура ваших набросков;
- совместное написание книги с полным отказом от авторских прав с моей стороны;
- художественная редактура текста (исправление грамматических, стилистических и логических ошибок);
- консультация по вашей книге (идеи, советы по развитию персонажей, сюжета);
- развёрнутая критика вашей книги;
- рецензии на книги для вашего блога.
контакты:
инстаграм (книжный блог): writer_murumer
телеграм: @murumer
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Стихи, Песни и Проза
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