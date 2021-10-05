Lucilte

Марина Lucilte

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
писатель

Вот несколько видов работ, которые я могу выполнить для вас:

  • художественный рассказ для конкурса;
  • детская сказка\фэнтези, герой которой - ваш ребёнок;
  • литературное произведение по вашим идеям с самого начала или продолжение и редактура ваших набросков;
  • совместное написание книги с полным отказом от авторских прав с моей стороны;
  • художественная редактура текста (исправление грамматических, стилистических и логических ошибок);
  • консультация по вашей книге (идеи, советы по развитию персонажей, сюжета);
  • развёрнутая критика вашей книги;
  • рецензии на книги для вашего блога.

контакты:

инстаграм (книжный блог): writer_murumer﻿

телеграм: @murumer

Стихи, Песни и Проза
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