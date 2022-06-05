Художник
2D художник на графическом планшете. Могу рисовать в разных стилях, от полу-реализма до аниме, так же делаю портреты по фотографиям и художественную ретушь фотографий с заменой фона, волос, одежды, исправлением макияжа и удалением/добавлением объектов на фотографию (специализируюсь на обработке косплей-фотографий, но могу браться и за цивильные заказы) . Получено предпрофессиональное художественное образование в МБОУ ДОД «ДХШ г. Волжского». Знаю такие программы как SAI, Adobe Photoshop, live 2d Cubism, Blender.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- FanArt Yakumo3 просмотра
- Original Character in anime style6 просмотров
- FanArt Diluc5 просмотров
- Lady2 просмотра
- Snake girl2 просмотра