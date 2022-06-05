Художник

2D художник на графическом планшете. Могу рисовать в разных стилях, от полу-реализма до аниме, так же делаю портреты по фотографиям и художественную ретушь фотографий с заменой фона, волос, одежды, исправлением макияжа и удалением/добавлением объектов на фотографию (специализируюсь на обработке косплей-фотографий, но могу браться и за цивильные заказы) . Получено предпрофессиональное художественное образование в МБОУ ДОД «ДХШ г. Волжского». Знаю такие программы как SAI, Adobe Photoshop, live 2d Cubism, Blender.