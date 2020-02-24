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Луиза
LuizaE
LuizaE
34 года
Россия
/
Уфа
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
Транскрибация, тексты
Большой опыт работы с документацией. С большими объемами информации.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Гость
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
$3
10 баллов
4 года назад
Расшифровка видео
Качественная работа, выполнена в обозначенные сроки
Всё как указано в задаче, рекомендую
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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