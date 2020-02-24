LuizaE

Луиза LuizaE

 
34 годаРоссия/Уфа
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Транскрибация, тексты

Большой опыт работы с документацией. С большими объемами информации.

Отзывы заказчиков
guest_15813338973148
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Расшифровка видео
Качественная работа, выполнена в обозначенные сроки
Всё как указано в задаче, рекомендую
Ответный отзыв