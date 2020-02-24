Расшифровка видео

Задача- перевести видео в текст, исключив слова-паразиты и повторяющиеся фразы.

Видео-лекции по маркетингу

Продолжительность видео в сумме: 32 минуты

Ссылки на видео и доступ к платформе предоставим исполнителю.

Как можно быстрее. Укажите пожалуйста в какой срок можете выполнить заказ.

p.s. Сейчас нужно расшифровать 4 видео, далее если всё понравится, то закажу еще - объем работы большой. За видео 1 час готовы платить 250руб.