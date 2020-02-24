Расшифровка видео

$3
ТранскрибацияЗавершен66 заявок761 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача- перевести видео в текст, исключив слова-паразиты и повторяющиеся фразы. 

Видео-лекции по маркетингу

Продолжительность видео в сумме: 32 минуты

Ссылки на видео и доступ к платформе предоставим исполнителю.

Как можно быстрее. Укажите пожалуйста в какой срок можете выполнить заказ.

p.s. Сейчас нужно расшифровать 4 видео, далее если всё понравится, то закажу еще - объем работы большой. За видео 1 час готовы платить 250руб. 

4 года назад
guest_15813338973148
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
LuizaE
Луиза 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$3
1 день
Качественная работа, выполнена в обозначенные сроки
Всё как указано в задаче, рекомендую