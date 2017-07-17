Lukini

Елена Lukini

 
34 годаУкраина/Казатин
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Интерес к работе прежде всего

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Здесь вы можете сделать заказ.

Стоимость, сроки и другие подробности каждого задания рассматриваются в индивидуальном порядке.

Услуги:

- SEO-тексты; 

- копирайтинг; 

- статьи; 

- рерайтинг; 

- контент-менеджер

Отзывы заказчиков
soft4you
Дмитрий 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
9 баллов
6 лет назад
Копирование товаров в ИМ, + рерайт текстов
работу принял
Отличный заказчик. Все четко и понятно!!!
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