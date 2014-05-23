LunevaHappy

Александра Лунёва LunevaHappy

 
30 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Рекламные слоганы, которые говорят сами за себя, яркие имидж - статьи, броские PR-релизы, создание неповторимого образа и имиджмэйкерство, seo-статьи, коммерческие предложения, сценарии видео и радиороликов, стилистическая корректировка, а также орфографическая и пунктуационная к Вашим услугам, уважаемые Дамы и Господа! Представительные рекламные тексты, очаровывающие своей палитрой красок и выразительностью, нейминг - разработка названия как лучик солнца, преломляющийся в гранях магического кристалла.

Вы хотите привлечь клиента яркой, запоминающейся статьей, которая переносит в мир грез, и для клиента Ваша услуга или товар уже нужны как свежий воздух, он окунается в океан свежих идей, с которыми хочется жить. Он идёт вместе с Вами в ногу со временем, так как Вы эталон качества для него.

Рекламный текст
Отзывы заказчиков
alexander2705
Смирнов 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
alexander2705
Смирнов 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Рерайт двух текстов по 1200 символов каждый
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!