Luongo

Макс Luongo

 
49 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать сайт

    $100

    Ищется специалист для разработки сайта «под ключ». Задача включает полный комплекс услуг: от дизайна до программирования. Рассматриваются различные ниши и требования. Подробности в брифе.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать сайт Логистических услуг

    Требуется опытный разработчик-верстальщик для создания сайта логистических услуг. Объем до 15 страниц, реализация функционала по примеру. Срок выполнения 7-10 дней. Ожидается работа от 6 часов в день и поддержка проекта. Примеры работ обязательны.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

Отзывы фрилансеров

VladLanchak
27 лет
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
$100
10 баллов
2 года назад
Разработать сайт
Приятно работать с хорошими людьми! Спасибо за интересный проект! Всем рекомендую поработать с Maksymom.
Рад сотрудничеству! Человек слова. Всегда на связи, готов прислушаться к желаниям заказчика, но в тоже время конструктивно отстаивать позицию при обсуждения любого вопроса касательно дизайна и содержания создаваемого ресурса. Рекомендую!
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