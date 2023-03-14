$100
Ищется специалист для разработки сайта «под ключ». Задача включает полный комплекс услуг: от дизайна до программирования. Рассматриваются различные ниши и требования. Подробности в брифе.
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Ищется специалист для разработки сайта «под ключ». Задача включает полный комплекс услуг: от дизайна до программирования. Рассматриваются различные ниши и требования. Подробности в брифе.
Требуется опытный разработчик-верстальщик для создания сайта логистических услуг. Объем до 15 страниц, реализация функционала по примеру. Срок выполнения 7-10 дней. Ожидается работа от 6 часов в день и поддержка проекта. Примеры работ обязательны.