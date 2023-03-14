Рад сотрудничеству! Человек слова. Всегда на связи, готов прислушаться к желаниям заказчика, но в тоже время конструктивно отстаивать позицию при обсуждения любого вопроса касательно дизайна и содержания создаваемого ресурса. Рекомендую!