Работа на результат! Всё быстро и чётко)

Здраствуйте,c радостью помогу вам в работе с текстами и даю гарантию, на быструю и качественную работу !

Украинский - мой родной язык, которым я владею в совершенстве. В том числе и русским!

На хорошем уровне владею английским и испанским. Так же учу немецкий и польский. Имею значительный опыт в написании текстов и их переводов.

Работаю на совесть, отвечаю быстро, заказы выполняю качественно. С гарантией для ВАС и по хорошей цене. Буду рада вашему сообщению)