Lyoha74

Алексей Рудой Lyoha74

 
49 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Иллюстратор, художник, дизайнер. Опыт работы более 20 лет.
Портфолио
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$20/час
от $30от 2 часов
#198
Дизайн продукции
нет отзывов
$20/час
от $30от 1 дня
#595
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$20/час
от $30от 2 часов
#1304