LyshakRoman

Шукаю роботу копірайтера

Я , Лишак Роман Іванович народився 6 червня 2005 в місті Ладижин Вінницької області . На даний момент навчаюся у 10 класі Ладижинського Н. В. К. №1 .Попередній клас я закінчив з відзнакою . Володію українською мовою на достатньо високому рівні , за потреби також можу спілкуватися російською мовою .У попередньому класі мій середній бал з української мови дорівнював десятьом . Беру активну участь у різних конкурсах та олімпіадах пов'язаних із українською мовою та літературою . На самий кінець хочу написати , що мені подобається брати участь у різних Всеукраїнських проектах на різну тематику .