Выполняю 2D и 3D чертежи + личный помощник

Выполняю чертежи и 3D модели для производства, дизайнерские и архитектурские объекты, расчет изделий на прочность в пре-и постпроцессоре и т.д. Работаю в программах: компас, 3D Мax, SolidWorks, Siemens. Есть портфолио. Пишите

Стану Вашим помощником на 3-4 часа, 1 день, неделю, месяц или более!Сделаю за Вас рутинную работу на компьютере.+ Имею хороший опыт.+ Ответственно и честно подхожу к заданию.Специализируюсь на:1. Размещении на различных интернет - ресурсах (объявл/ компаний /комментариев /статьи и новости);2. Поиск/ обработка информации;3. Рассылки писем (с почты, сайтов),деловая переписка;4. Наполнение товара на разные сайты.5. Сделаю чертежи по направлению машиностроение, мебель и 3D чертежи. Оцифровка.6. Работа с таблицами Excel и Google.7. Подписки+лайки+просмотры+комментарии соц. сетей и т. д.Нужно для заказа:Для выполнения заказа опишите свое задание, пришлите нужные файлы и доступы. С вам подробное описание для выполнения работы.