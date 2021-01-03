Письменные переводы (английский язык)

Квалифицированный специалист в области языковедения и переводческой деятельности. Образование высшее - Пятигорский государственный лингвистический университет - лингвист, переводчик английского языка. Имею большой опыт переводческой деятельности, устной и письменной коммуникации с международными транспортными и судоходными компаниями, судовыми агентами и морскими администрациями. Тематика: маркетинг, юридическая, медицинская общая документация, деловая корреспонденция, бухгалтерская, религиозные тексты, перевод паспортов, дипломов, медицинских заключений с английского на русский язык и с русского на английский. Мои основные правила в работе - качество, точность, внимание к деталям, и быстрое исполнение. ﻿