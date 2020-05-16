Создаю веб-интерфейсы и пишу технические задания на разработку сайтов и мобильных приложений

Я начинающий веб дизайнер и действующий менеджер IT-проектов.

В рамках своей основной работы получила огромный опыт написания технических заданий для различных проектов, начиная от мобильных приложений для обучения вожатых в детских лагерях, заканчивая системами управления умным домом, чат-ботами с применением технологий семантического анализа и нейросетей. Кстати, менеджером проектов я стала благодаря своему образованию - бакалавр по направлению "Информационные системы и технологии"

Откуда тут взяться веб-дизайну? Все просто - с детства любила рисовать и всю информацию изображала рисунками и схемами.

Сейчас я снова учусь, на этот раз в онлайн-университете Skillbox. На текущий момент я успешно завершила 2 курса: "Веб-дизайн с нуля 2.0", "Figma 2.0". Один прохожу сейчас - "UX-дизайн".

Мое портфолио на Behance

Веб-дизайн объединил мои самые сильные навыки - умение анализировать, систематизировать информацию и представлять ее в графическом виде.

Буду рада кому-либо облегчить жизнь)) Написать техническое задание, подготовить прототип, выполнить дизайн вашего сайта или подготовить графическое сопровождение к презентации проекта, инфографику.