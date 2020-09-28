Людмила Lyudmila_GromovaLyudmila_Gromova
61 годРоссия/Великий Устюг
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Я работаю для вас
Меня зовут Людмила. Я работаю специалистом по закупкам. Образование бухгалтерский учет и аудит. Сейчас усиленно изучаю самые современные схемы создания текстов в школе удаленных профессий Profi Internet. Ответственно подхожу к работе. Задания делаю в срок.
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