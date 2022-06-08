Lyudmilapol_2022

Добрый день!

Меня зовут Людмила, я из г. Запорожья,сейчас временно проживаю в Ивано-Франковске.

Имею высшее филологическое образование. Моя специальность - русская и английская филология.

В 2000 году закончила ЗНУ , имею степень специалиста. Работала корректором в периодическом издании, затем журналистом в газете.

Работала 3 года преподавателем английского языка в ООШ. Был опыт работы преподавателем в центре репетиторов в Киеве, где обучала английскому детей школьного возраста и взрослых: проводила занятия в мини-группах по 3-4 человека, а также проводила индивидуальные занятия по учебникам "Cambridge" ,"Oxford", Longman" ,Pearson"

Имею беспрерывный опыт преподавательской деятельности -17 лет. Последние 15 лет работаю репетитором английского языка оффлайн и онлайн. Готовлю школьников к сдаче выпускных экзаменов по английскому ДПА и ЗНО.