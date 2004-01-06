3D визуализация и моделирование

Основное направление 3D визуализация и дизайн

(Cinema 4d, Octane, Zbrush, Daz3D, Substance Painter, Marvelous designer, Photoshop, After Effects)

Заказы выполняю качественно и в срок, держу в курсе о каких либо нюансах на всех этапах выполнения.