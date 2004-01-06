M4vik

Нил Николайчик M4vik

 
20 летБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D визуализация и моделирование

Основное направление 3D визуализация и дизайн

(Cinema 4d, Octane, Zbrush, Daz3D, Substance Painter, Marvelous designer, Photoshop, After Effects)

Заказы выполняю качественно и в срок, держу в курсе о каких либо нюансах на всех этапах выполнения.

PhotoshopAfter Effects
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