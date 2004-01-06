3D визуализация и моделирование
Основное направление 3D визуализация и дизайн
(Cinema 4d, Octane, Zbrush, Daz3D, Substance Painter, Marvelous designer, Photoshop, After Effects)
Заказы выполняю качественно и в срок, держу в курсе о каких либо нюансах на всех этапах выполнения.
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Портфолио
- Sick Of You10 просмотров
- .Q715 просмотров
- Last piece24 просмотра
- In the end17 просмотров
- Lover20 просмотров
- Leave my casket open21 просмотр
- Shine29 просмотров
- Midnight36 просмотров