MALVAR_567

Иллюстрации, фирменный стиль, упаковка - и не только!
Меня зовут Юлия, мне 20 лет и я - начинающий фрилансер, учусь на курсе Графического дизайна. Сейчас я активно нарабатываю своё портфолио, поэтому буду рада сотрудничеству!
Сфера моей деятельности
В сферу моей деятельности входят следующие аспекты:
- Логотипы и визитки;
- Фирменный стиль и брендирование;
- Создание элементов фирменного стиля и мокап-презентации;
- Разработка брендбуков и логобуков;
- Проектирование упаковок и их дизайн;
Чем я еще занимаюсь?
Помимо Графического дизайна, я считаю своей полноправной сферой Иллюстрацию и Арт. Уже больше 15 лет своей жизни я занимаюсь живописью и искусством, окончила художественную школу. В основном я занимаюсь:
- Разработкой дизайнов персонажей;
- Создание артов и иллюстраций;
- Представление концептных иллюстраций;
Личные качества
На первом месте в своей работе я ставлю удовлетворение желания и видения клиента, а так же соблюдение сроков дедлайна. Я очень коммуникабельна, дружелюбна и вежлива - мы всегда сможем найти общий язык и компромисс.
Буду рада сотрудничеству!
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