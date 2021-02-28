MALVAR_567

Юлия MALVAR_567

 
23 годаРоссия/Нарьян-Мар
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Иллюстрации, фирменный стиль, упаковка - и не только!

Меня зовут Юлия, мне 20 лет и я - начинающий фрилансер, учусь на курсе Графического дизайна. Сейчас я активно нарабатываю своё портфолио, поэтому буду рада сотрудничеству! 

Сфера моей деятельности

В сферу моей деятельности входят следующие аспекты: 

  • Логотипы и визитки;
  • Фирменный стиль и брендирование;
  • Создание элементов фирменного стиля и мокап-презентации;
  • Разработка брендбуков и логобуков;
  • Проектирование упаковок и их дизайн;
И многие другие.

Чем я еще занимаюсь?

Помимо Графического дизайна, я считаю своей полноправной сферой Иллюстрацию и Арт. Уже больше 15 лет своей жизни я занимаюсь живописью и искусством, окончила художественную школу. В основном я занимаюсь:

  • Разработкой дизайнов персонажей;
  • Создание артов и иллюстраций;
  • Представление концептных иллюстраций;

Личные качества

На первом месте в своей работе я ставлю удовлетворение желания и видения клиента, а так же соблюдение сроков дедлайна. Я очень коммуникабельна, дружелюбна и вежлива - мы всегда сможем найти общий язык и компромисс. 

Буду рада сотрудничеству! 

БрендбукМокап