MALVAR_567

Иллюстрации, фирменный стиль, упаковка - и не только!

Меня зовут Юлия, мне 20 лет и я - начинающий фрилансер, учусь на курсе Графического дизайна. Сейчас я активно нарабатываю своё портфолио, поэтому буду рада сотрудничеству!

Сфера моей деятельности

В сферу моей деятельности входят следующие аспекты:

Логотипы и визитки;

Фирменный стиль и брендирование;

Создание элементов фирменного стиля и мокап-презентации;

Разработка брендбуков и логобуков;

Проектирование упаковок и их дизайн;

И многие другие.

Чем я еще занимаюсь?

Помимо Графического дизайна, я считаю своей полноправной сферой Иллюстрацию и Арт. Уже больше 15 лет своей жизни я занимаюсь живописью и искусством, окончила художественную школу. В основном я занимаюсь:

Разработкой дизайнов персонажей;

Создание артов и иллюстраций;

Представление концептных иллюстраций;

Личные качества

На первом месте в своей работе я ставлю удовлетворение желания и видения клиента, а так же соблюдение сроков дедлайна. Я очень коммуникабельна, дружелюбна и вежлива - мы всегда сможем найти общий язык и компромисс.

Буду рада сотрудничеству!