Копирайтер для ваших нужд
Здравствуй, дорогой заказчик! Я молодой копирайтер, который стремится повысить свой профессиональный уровень, чтобы ваши заказы были отличного качества. Выпускник школы интернет-профессий Profi Internet, которая обучает всем фишкам копирайтерского мастерства. Буду очень рад, если вы доверите мне свой заказ. Выполню всё в срок и без всяких беспокойств.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Хороший автор. Текст написан качественно с правильным форматирование. В целом доволен. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень приятно работать. ТЗ чёткое, бери и делай только. Со сдачей работы не подгонял. Общение доброжелательное. Всем рекомендую!