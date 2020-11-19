MASviridov

Михаил MASviridov

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Копирайтер для ваших нужд

Здравствуй, дорогой заказчик! Я молодой копирайтер, который стремится повысить свой профессиональный уровень, чтобы ваши заказы были отличного качества. Выпускник школы интернет-профессий Profi Internet, которая обучает всем фишкам копирайтерского мастерства. Буду очень рад, если вы доверите мне свой заказ. Выполню всё в срок и без всяких беспокойств.

Отзывы заказчиков

zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$3
10 баллов
4 года назад
Статья про портфолио
Хороший автор. Текст написан качественно с правильным форматирование. В целом доволен. Рекомендую!!!
Очень приятно работать. ТЗ чёткое, бери и делай только. Со сдачей работы не подгонял. Общение доброжелательное. Всем рекомендую!
Ответный отзыв