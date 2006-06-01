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- $16Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт16 лет назад
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Размер 388(ширина) х 575. Jpg. Примеры на http://www.web-kniga.com и в прикрепленном файле. Простой коллаж. Название – Четыре дня Автор - Яиков Виктор На обложке рисунок, выражающий следующее содержание: Маленький мальчик, играя с мячом, попадает под машину. Получает страшные увечья и, страдая ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт16 лет назад
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Создать две обложки для электронных книг. Размер 388(ширина) х 575. Jpg. Примеры на http://www.web-kniga.com. Простой коллаж. 1. Название - Возвращение чужого сына Автор - Алексей Юпитов На обложке: старый дом и какой-нибудь гитлеровский знак или кокарда или ременная бляхи. ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется иллюстратор (специалист по инфографике) в ежемесячный деловой журнал. Обязанности: Свободное владение любой из программ 3D, векторной и растровой графики, пунктуальность, умение создавать оригинальную "техническую иллюстрацию". Условия: Работа удаленная, оплата сдельная, количество иллюстраций зависит от материалов конкретного ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт18 лет назад