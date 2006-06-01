Размер 388(ширина) х 575. Jpg. Примеры на http://www.web-kniga.com и в прикрепленном файле. Простой коллаж. Название – Четыре дня Автор - Яиков Виктор На обложке рисунок, выражающий следующее содержание: Маленький мальчик, играя с мячом, попадает под машину. Получает страшные увечья и, страдая ...