UX/UI Lead Designer
В поиске опытного UX/UI дизайнера для вашего проекта? Я готова предложить вам свои услуги! Я - специалист с многолетним опытом работы в сфере дизайна пользовательских интерфейсов. Мой подход к проектам сочетает в себе креативность, техническую экспертизу и глубокое понимание потребностей пользователей.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#850
рейтинг фрилансера
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- UX/UI4 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
2ГИСАвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
Мария отличный специалист! Все сделала быстро и качественно, внимательно отнеслась к работе! Общаться было легко и приятно :) Спасибо!
Ответный отзыв
Рада сотрудничеству!
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