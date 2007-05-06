Мы начинающая команда: программист, флешер, сео спец. Есть клиенты и наработки. Нужен человек с опытом программирования и руководством студией. Мы предлагаем дружный коллектив + % от студии. Пишите, Ася 38976655, мыло lelick2000next(туды)mail.ru