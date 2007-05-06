Разрабатывается новый проект. Нужен человек хорошо разбирающийся в дизайне и умеющий программировать на flash. Желательно опыт написания интернет-игр. Плюсом будет местонахождение: Санкт-Петербург. Кого заинтересовало предложение: Ася: 3897шесть655 Мыло: lelick2000next(at)mail.ru
Серегевич Алексей ML-GroupML-Group
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Профессиональная каманда разработчиков готова предложить вам свои услуги.
Быстро,качестваенно,профессионально.
Разработка ПО на заказ, IT-услуги.
Любое программирование, в т.ч Web.
Мы реализуем все ваши идеи и пожелания.
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- $500Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Компания занимается поставкой электронныъ компонентов. Нужен лёгкий и креативный дизайн. Пишите лучше в Асю: 38976655 Или мыло: lelick2000next[at]mail.ruДизайн сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
Всего 30 листов.(см прикреплённый файл) Моя Ася: 38976655 Мыло: [email protected]Копирайтинг17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Мы начинающая команда: программист, флешер, сео спец. Есть клиенты и наработки. Нужен человек с опытом программирования и руководством студией. Мы предлагаем дружный коллектив + % от студии. Пишите, Ася 38976655, мыло lelick2000next(туды)mail.ruСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад