ML-Group

Серегевич Алексей ML-Group

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Профессиональная каманда разработчиков готова предложить вам свои услуги.

Быстро,качестваенно,профессионально.

Разработка ПО на заказ, IT-услуги.

Любое программирование, в т.ч Web.

Мы реализуем все ваши идеи и пожелания.