Всегда готов к работе!

Давно занимаюсь (несколько лет опыта) видеомонтажом и созданием оригинальных битов, также занимаюсь аудиомонтажом. Работу делаю в минимально сжатые сроки и с максимальной дотошностью, не забывая про мелкие детали. Вот как можно со мной связаться:

Telegram - @mnstr_beatz

Почта - [email protected]

Behance - https://www.behance.net/mnstrbeatz

Группа в ВК с битами - https://vk.com/mnstr_beatz