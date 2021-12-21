Всегда готов к работе!
Давно занимаюсь (несколько лет опыта) видеомонтажом и созданием оригинальных битов, также занимаюсь аудиомонтажом. Работу делаю в минимально сжатые сроки и с максимальной дотошностью, не забывая про мелкие детали. Вот как можно со мной связаться:
Telegram - @mnstr_beatz
Почта - [email protected]
Behance - https://www.behance.net/mnstrbeatz
Группа в ВК с битами - https://vk.com/mnstr_beatz
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Монтаж видео из заранее снятых видеофрагментов111 просмотров
- Написание оригинального бита126 просмотров