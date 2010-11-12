MNexus

Максим Таныгин MNexus

 
41 годУкраина/Полтава
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Частный производитель 3D продукта.

Таныгин Максим Геннадьевич 20.04.1982 г.р. 

CG Художник, тех. менеджер. Основное направление игростроение. Быстро обучаюсь, обучаю, изучаю и придумываю новые технические методы, открыт к общению. В CG индустрии с 2000 года.

Курсы искусство 3Д графики. Полное высшее образование получил в ХНУРЕ, специальность Издательско-полиграфическое дело.

Опыт работы:

Рекламное агентство 3 года 2003-2006 г.(наружная и внутренняя реклама). Основной инструмент Corel Draw. Illustrator, Photshop, 3D Max.

Фрилансер 2006-2011 г.: Maya, Photoshop, ZBrush

3Д Студия 2011 г.(ЧП): менеджер, Maya, Photoshop, Affter Effects, Visio, Unity, UnrealEngine

Виды проделанных работы:

  • Создание анимационных короткометражек.
  • Объектная и интерьерная визуализация
  • Прототипирование объектов (детальное моделирование для станков с ЧПУ)
  • Участие в нескольких игровых проектах
  • Производство моделей
  • Текстур
  • Подготовка персонажей к анимации
  • Анимация
  • Подготовка здания к разрушению
  • Настройка материалов и т.д.
[email protected] 

Портфолио 

Skype: mnexus_ 

Unity
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Ikaria
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Декоративный резной элемент
Это первый фрилансер, который сделал мое задание в срок с высочайшим качеством.
Толковый заказчик.
Ответный отзыв
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
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