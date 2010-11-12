Частный производитель 3D продукта.

Таныгин Максим Геннадьевич 20.04.1982 г.р.

CG Художник, тех. менеджер. Основное направление игростроение. Быстро обучаюсь, обучаю, изучаю и придумываю новые технические методы, открыт к общению. В CG индустрии с 2000 года.

Курсы искусство 3Д графики. Полное высшее образование получил в ХНУРЕ, специальность Издательско-полиграфическое дело.

Опыт работы:

Рекламное агентство 3 года 2003-2006 г.(наружная и внутренняя реклама). Основной инструмент Corel Draw. Illustrator, Photshop, 3D Max.

Фрилансер 2006-2011 г.: Maya, Photoshop, ZBrush

3Д Студия 2011 г.(ЧП): менеджер, Maya, Photoshop, Affter Effects, Visio, Unity, UnrealEngine

Виды проделанных работы:

Создание анимационных короткометражек.

Объектная и интерьерная визуализация

Прототипирование объектов (детальное моделирование для станков с ЧПУ)

Участие в нескольких игровых проектах

Производство моделей

Текстур

Подготовка персонажей к анимации

Анимация

Подготовка здания к разрушению

Настройка материалов и т.д.

Портфолио

Skype: mnexus_