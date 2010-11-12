Частный производитель 3D продукта.
Таныгин Максим Геннадьевич 20.04.1982 г.р.
CG Художник, тех. менеджер. Основное направление игростроение. Быстро обучаюсь, обучаю, изучаю и придумываю новые технические методы, открыт к общению. В CG индустрии с 2000 года.
Курсы искусство 3Д графики. Полное высшее образование получил в ХНУРЕ, специальность Издательско-полиграфическое дело.
Опыт работы:
Рекламное агентство 3 года 2003-2006 г.(наружная и внутренняя реклама). Основной инструмент Corel Draw. Illustrator, Photshop, 3D Max.
Фрилансер 2006-2011 г.: Maya, Photoshop, ZBrush
3Д Студия 2011 г.(ЧП): менеджер, Maya, Photoshop, Affter Effects, Visio, Unity, UnrealEngine
Виды проделанных работы:
- Создание анимационных короткометражек.
- Объектная и интерьерная визуализация
- Прототипирование объектов (детальное моделирование для станков с ЧПУ)
- Участие в нескольких игровых проектах
- Производство моделей
- Текстур
- Подготовка персонажей к анимации
- Анимация
- Подготовка здания к разрушению
- Настройка материалов и т.д.
Skype: mnexus_
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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
13 лет назад
Это первый фрилансер, который сделал мое задание в срок с высочайшим качеством.
Ответный отзыв
Толковый заказчик.
3D-графика
1 отзыв
от $50
от 1 дня
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