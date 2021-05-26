MOH4uKOBu4

Сергей Ткачук MOH4uKOBu4

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайн

Привет! =) Я работаю графическим дизайнером. Очень люблю креатив, все необычное и на своем месте)Мой девиз - всегда можно договориться!) Поэтому много писать о себе не буду;) Если мои работы вам понравятся, я всегда готов к сотрудничеству ! 

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