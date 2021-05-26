Графический дизайн
Привет! =) Я работаю графическим дизайнером. Очень люблю креатив, все необычное и на своем месте)Мой девиз - всегда можно договориться!) Поэтому много писать о себе не буду;) Если мои работы вам понравятся, я всегда готов к сотрудничеству !
Портфолио
- Harry Potter103 просмотра
- Закат99 просмотров
- Дитя и знание96 просмотров
- Ворон на пирсе108 просмотров
- Пейзаж89 просмотров
- Волк и луна100 просмотров
- Зайка103 просмотра
- Космонавт144 просмотра
- Девушка в пустыне103 просмотра
- Автопортрет99 просмотров
- Логотип для тур агенства75 просмотров
- Логотип для магазина обуви92 просмотра