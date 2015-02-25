MOrio

Владислав Подгайный MOrio

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка сайта ювелирного салона

    $125

    Здравствуйте! Необходим: хороший дизайн, верстка, натяжка на движок. В общем в результате – нам нужен хороший работающий сайт. Сайт будет информационный, с галереей товаров (не много). Нужен ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсинг БД с сайта

    $30

    Нужно спарсить БД, с сайта. Пока что с одного, если все получится - то нужно будет ещё 2-3. Пример страницы которую парсить http://goo.gl/1uwhVl (естественно нужно разбить по категориям, ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад