$125
Здравствуйте! Необходим: хороший дизайн, верстка, натяжка на движок. В общем в результате – нам нужен хороший работающий сайт. Сайт будет информационный, с галереей товаров (не много). Нужен ...
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Закрыт
10 лет назад
Здравствуйте! Необходим: хороший дизайн, верстка, натяжка на движок. В общем в результате – нам нужен хороший работающий сайт. Сайт будет информационный, с галереей товаров (не много). Нужен ...
Нужно спарсить БД, с сайта. Пока что с одного, если все получится - то нужно будет ещё 2-3. Пример страницы которую парсить http://goo.gl/1uwhVl (естественно нужно разбить по категориям, ...