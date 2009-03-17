MRGB

Андрей MRGB

 
44 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
WEB-cтудия RGB: дизайн, разработка сайтов, оптимизация, хостинг

WEB-студия RGB предоставляет полный перечень дизайнерских услуг от создания логотипа и фирменного стиля до разработки сайтов разной сложности. Хостинг и поисковая оптимизация сайтов.

Нашим клиентам мы будем рады предложить изготовление баннеров и макетов для размещения в интернет и для полиграфии, а также мультимедиа-презентации, флэш-открытки, заставки и многое другое.

  • Требуется ВЕБ-ПРОГРАММИСТ (СРОЧНО!)

    $500

    В штат веб-студии требуется программист для создания и администрирования сайтов. От вас: - наличие соответствующего опыта; - наличие портфолио; - желание и готовность к сотрудничеству ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад