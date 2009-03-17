$500
В штат веб-студии требуется программист для создания и администрирования сайтов. От вас: - наличие соответствующего опыта; - наличие портфолио; - желание и готовность к сотрудничеству ...
Сайты «под ключ»нет заявок
Закрыт
16 лет назад
WEB-студия RGB предоставляет полный перечень дизайнерских услуг от создания логотипа и фирменного стиля до разработки сайтов разной сложности. Хостинг и поисковая оптимизация сайтов.
Нашим клиентам мы будем рады предложить изготовление баннеров и макетов для размещения в интернет и для полиграфии, а также мультимедиа-презентации, флэш-открытки, заставки и многое другое.
В штат веб-студии требуется программист для создания и администрирования сайтов. От вас: - наличие соответствующего опыта; - наличие портфолио; - желание и готовность к сотрудничеству ...