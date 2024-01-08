Виконую роботу якісно та відповідально! Ціную Ваш час!

Вітаю Вас на своєму акаунті!

Мене звати Марія - я Ваш помічник переводу тексу на різні мови та роботі з соціальними мережами!

Володію такими мовами: українська, польська, англійська.

Також професійно пишу відгуки, рецензії, анкетування, працюю в соціальних мережах.

Люблю працювати на результат, Ваші замовлення будуть виконані вчасно та якісно! Як людина я відповідальна, так що можете покластись на мене!

Буду рада співпраці!