Виконую роботу якісно та відповідально! Ціную Ваш час!
Вітаю Вас на своєму акаунті!
Мене звати Марія - я Ваш помічник переводу тексу на різні мови та роботі з соціальними мережами!
Володію такими мовами: українська, польська, англійська.
Також професійно пишу відгуки, рецензії, анкетування, працюю в соціальних мережах.
Люблю працювати на результат, Ваші замовлення будуть виконані вчасно та якісно! Як людина я відповідальна, так що можете покластись на мене!
Буду рада співпраці!
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Все добре та швидко
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нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2528