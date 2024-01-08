MSkrypnyk22

Марія MSkrypnyk22

 
25 лет
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Виконую роботу якісно та відповідально! Ціную Ваш час!

Вітаю Вас на своєму акаунті!

Мене звати Марія - я Ваш помічник переводу тексу на різні мови та роботі з соціальними мережами!

Володію такими мовами: українська, польська, англійська.

Також професійно пишу відгуки, рецензії, анкетування, працюю в соціальних мережах.

Люблю працювати на результат, Ваші замовлення будуть виконані вчасно та якісно! Як людина я відповідальна, так що можете покластись на мене!

Буду рада співпраці!

Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1281
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Все добре та швидко
Ответный отзыв
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нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#2528