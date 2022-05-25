MTV-diz

Татьяна Михайлова MTV-diz

 
44 годаФранция/Ницца
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rogue_123
22 годаУзбекистан
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
$40
10 баллов
2 года назад
Логотип для бренда
Рекомендую!
Отзыв только положительный. Никита понял меня быстро, а задача была не простой-лого дизайнера интерьеров. Так-же быстро справился. Отвечает оперативно. Приятно общаться. Рекомендую.
Ответный отзыв