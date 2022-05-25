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Татьяна Михайлова
MTV-diz
MTV-diz
44 года
Франция
/
Ницца
2 года на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Логотип для бренда
Лого для дизайнера интерьеров
Логотипы и Знаки
1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Никита Кузьмин
rogue_123
22 года
Узбекистан
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
2 отзыва
$40
10 баллов
2 года назад
Логотип для бренда
Рекомендую!
Отзыв только положительный. Никита понял меня быстро, а задача была не простой-лого дизайнера интерьеров. Так-же быстро справился. Отвечает оперативно. Приятно общаться. Рекомендую.
Ответный отзыв
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Отзывы фрилансеров
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