Masanovets Yulia Vladimirovna
Моя цель: применение своего опыта, умений и навыков при написании и переводе текстов, статей (рерайтинг) в режиме онлайн по различной тематике, неполная занятость.
Образование: Высшее
2004-2009 г. Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко,факультет: филологический “Педагогика и методика среднего образования. Язык и литература (английский)”. Диплом Магистра педагогического образования.
О себе:
Около 3 лет моя деятельность была связана с написанием текстов на английском и русском языках, редактированием и заливкой, ведением корреспонденции (технического и информационного характера). Я ответственна и трудолюбива =)
Знание языков:
Украинский (свободно), русский (свободно),английский (свободно), немецкий (средний).