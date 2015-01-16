написание, корректировка и перевод текстов различной тематики! буду рада интересной работе=)

Masanovets Yulia Vladimirovna

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Моя цель: применение своего опыта, умений и навыков при написании и переводе текстов, статей (рерайтинг) в режиме онлайн по различной тематике, неполная занятость.

Образование: Высшее

2004-2009 г. Черниговский государственный педагогический университет им. Т.Г. Шевченко,факультет: филологический “Педагогика и методика среднего образования. Язык и литература (английский)”. Диплом Магистра педагогического образования.

О себе:

Около 3 лет моя деятельность была связана с написанием текстов на английском и русском языках, редактированием и заливкой, ведением корреспонденции (технического и информационного характера). Я ответственна и трудолюбива =)

Знание языков:

Украинский (свободно), русский (свободно),английский (свободно), немецкий (средний).