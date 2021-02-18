Быстро и качественно, большой опыт.

Здравствуйте, меня зовут Мик Михаил и с уверенностью я могу сказать что я хороший дизайнер.

Мульти-спец с большой компетенцией и большим опытом.

-Большой опыт в производстве различной полиграфии от многостраничных изданий до проектирования упаковки.

-Большой опыт коммуникации с маркетологами.

-Большой опыт работы в различных бизнес отраслях, от тяжелой промышленности до ресторанов быстрого питания.

-Большой опыт работы и взаимодействия с аутсорсерами.

-Большой опыт постановки фотосессий с участием фотомоделей и предметной съемки.

-Хороший опыт в производстве наружной рекламе и POSM (от билбордов до входных пар), хорошее знание современных материалов.

-Опыт проектирования ВЕБ страниц, от сайтов до лендингов, взаимодействие с программистами.

-Хороший рисунок от руки, академический рисунок и живопись, общая художественная грамотность.

-Хорошо разбираюсь в шрифтах, современной типографике, есть опыт в коммерческом леттеринге.

-Держу "руку на пульсе" в сфере тенденций современного дизайна и не собираюсь останавливаться на достигнутом.

-Высокая степень ответственности в принятии решений, самоорганизация на уровне работы в команде (в том числе и на руководящих позициях), так и в автономной деятельности (большой опыт работы над крупными проектами в режиме сингл-плеера).

-Хороший опыт взаимодействия с иностранными заказчиками (Въетнам, Германия, Индия, страны СНГ).

-Всегда соблюдаю сроки (предмет моей личной, профессиональной гордости).

Концептуальное мышление, исполнительность, развитое чувство ответственности, разносторонний взгляд на дизайн (не пестую "авторский почерк"), высокая скорость работы в том числе и над концепциями, общая профессиональная грамотность, хорошие коммуникативные качества, любовь к своей профессии, сторонюсь формального подхода в дизайне.