M_Fox_Annet

Здравствуйте, готова принять любую работу. Я ответственно подхожу к любой работе
Здравствуйте, меня зовут Аня
Статьи, редактирование, копирайтинг*Могу работать с любым текстом
Несмотря на то, что у меня еще нет опыта, я все же стараюсь завладеть вашим доверием, ведь согласитесь что с чего-то нужно начинать.
- редактировать и корректировать тексты любой сложности (рус., укр.);
- создавать истории, придумывать персонажей и делать так, чтоб они были видны в тексте;
- создавать новые, интересные, красивые дизайны