M_Fox_Annet

Анна Мостова M_Fox_Annet

 
21 годУкраина/Житомир
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Здравствуйте, готова принять любую работу. Я ответственно подхожу к любой работе

Здравствуйте, меня зовут Аня 

Статьи, редактирование, копирайтинг

*Могу работать с любым текстом

Несмотря на то, что у меня еще нет опыта, я все же стараюсь завладеть вашим доверием, ведь согласитесь что с чего-то нужно начинать.

  • редактировать и корректировать тексты любой сложности (рус., укр.);
  • создавать истории, придумывать персонажей и делать так, чтоб они были видны в тексте;
  • создавать новые, интересные, красивые дизайны
Также могу попробовать работать над чем-то новымЯ уверена что вы не пожалеете выбрав меня на выполнение вашей работы. Я честно и грамотно выполняю работу, поэтому не волнуйтесь, все сделаю в лучшем виде.