M_Fox_Annet

Здравствуйте, готова принять любую работу. Я ответственно подхожу к любой работе

Здравствуйте, меня зовут Аня

Статьи, редактирование, копирайтинг *Могу работать с любым текстом

Несмотря на то, что у меня еще нет опыта, я все же стараюсь завладеть вашим доверием, ведь согласитесь что с чего-то нужно начинать.

редактировать и корректировать тексты любой сложности (рус., укр.);

создавать истории, придумывать персонажей и делать так, чтоб они были видны в тексте;

создавать новые, интересные, красивые дизайны

Также могу попробовать работать над чем-то новым