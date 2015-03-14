Владеешь информацией - владеешь миром!

О чем не скажут другие копирайтеры?

Если текст работает правильно, он увеличивает эффективность работы Вашего сайта в целом. Я расскажу, как это действует…

Ведь каждая деталь на сайте выполняет свою функцию! Текст убеждает посетителя совершить целевое действие, привлекает аудиторию из поисковых систем, формирует Ваш имидж. Как устроен механизм его работы?

[1] Сначала в тексте поднимается проблема, волнующая посетителя.

[2] Посетитель вовлекается в процесс чтения, получая ответы на поставленные вопросы.

[3] В процессе чего его можно убедить совершить целевое действие – поставить «лайк», подписаться на рассылку, оставить данные для совершения покупки…

Какими параметрами надо оперировать, чтобы повысить эффективность текста?

[+] Читабельность – насколько легко и понятно читается текст

[+] Правильная постановка вопросов и их раскрытие

[+] Понимание целевой аудитории – того, для кого пишем текст

[+] Понимание функции текста на сайте – что конкретно он должен сделать?

Чем точнее соблюдены приведенные выше факторы, тем выше эффективность работы текста и сайта в целом.

А как же SEO?

С каждым годом в поисковой выдаче все большую роль играют поведенческие факторы. Смотрите:

[1] Привлекательный сниппет обеспечивает больше кликов по Вашей ссылке в результатах поиска;

[2] Качественный контент удерживает посетителей на сайте дольше;

[3] Повторно вернувшись из поисковой выдачи, или же перейдя по закладке они подтверждают, что Ваш контент – лучше!

Поисковые системы фиксируют эти данные и повышают Ваш сайт в выдаче. Вот – как должен работать хороший текст. Остается найти того, кто их сделает…

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Или обратиться ко мне! :) Я сделаю для Вашего сайта именно такие тексты. Цена – 100 рублей за 1000 символов. Хотя ее, впрочем, можно будет обсудить.

[+] Бесплатно дам советы по оформлению текста на Вашем сайте! :)

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