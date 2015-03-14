О чем не скажут другие копирайтеры?
Если текст работает правильно, он увеличивает эффективность работы Вашего сайта в целом. Я расскажу, как это действует…
Ведь каждая деталь на сайте выполняет свою функцию! Текст убеждает посетителя совершить целевое действие, привлекает аудиторию из поисковых систем, формирует Ваш имидж. Как устроен механизм его работы?
[1] Сначала в тексте поднимается проблема, волнующая посетителя.
[2] Посетитель вовлекается в процесс чтения, получая ответы на поставленные вопросы.
[3] В процессе чего его можно убедить совершить целевое действие – поставить «лайк», подписаться на рассылку, оставить данные для совершения покупки…
Какими параметрами надо оперировать, чтобы повысить эффективность текста?
[+] Читабельность – насколько легко и понятно читается текст
[+] Правильная постановка вопросов и их раскрытие
[+] Понимание целевой аудитории – того, для кого пишем текст
[+] Понимание функции текста на сайте – что конкретно он должен сделать?
Чем точнее соблюдены приведенные выше факторы, тем выше эффективность работы текста и сайта в целом.
А как же SEO?
С каждым годом в поисковой выдаче все большую роль играют поведенческие факторы. Смотрите:
[1] Привлекательный сниппет обеспечивает больше кликов по Вашей ссылке в результатах поиска;
[2] Качественный контент удерживает посетителей на сайте дольше;
[3] Повторно вернувшись из поисковой выдачи, или же перейдя по закладке они подтверждают, что Ваш контент – лучше!
Поисковые системы фиксируют эти данные и повышают Ваш сайт в выдаче. Вот – как должен работать хороший текст. Остается найти того, кто их сделает…
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