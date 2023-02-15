Любую полиграфическую продукцию:

• флаеры и листовки,

• буклеты,брошюры, каталоги

• меню,

• рекламные модули в журналы,

• дисконтные карты,

• сертификаты, грамоты,

• приглашения,

• календари,

• обложки книг,

• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,

• все виды упаковки.



2. Все виды наружной рекламы:



• баннеры и афиши

• роллапы и штендеры

• билборды и сити-лайты

• вывески



3. Фирменный стиль:

• логотипы, визитки, бланки, конверты



• Создание коллажей, плакатов

• Перевод растрового изображения в вектор