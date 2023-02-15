Ma77_hew

Матвей Ma77_hew

 
33 годаУкраина/Новомосковск
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн логотипа, дизайн упаковки, этикетки, наружная реклама, вывески! Качественный дизайн для Вашего бизнеса!

Более 10 лет опыта работы в рекламе.

Предлагаю:

  1. Любую полиграфическую продукцию:
    • флаеры и листовки,
    • буклеты,брошюры, каталоги
    • меню,
    • рекламные модули в журналы,
    • дисконтные карты,
    • сертификаты, грамоты,
    • приглашения,
    • календари,
    • обложки книг,
    • накатки на диск и обложки для упаковки дисков,
    • все виды упаковки.

    2. Все виды наружной рекламы:

    • баннеры и афиши
    • роллапы и штендеры
    • билборды и сити-лайты
    • вывески

    3. Фирменный стиль:

    • логотипы, визитки, бланки, конверты

    • Создание коллажей, плакатов
    • Перевод растрового изображения в вектор

Портфолио