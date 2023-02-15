Дизайн логотипа, дизайн упаковки, этикетки, наружная реклама, вывески! Качественный дизайн для Вашего бизнеса!
Более 10 лет опыта работы в рекламе.
Предлагаю:
Любую полиграфическую продукцию:
• флаеры и листовки,
• буклеты,брошюры, каталоги
• меню,
• рекламные модули в журналы,
• дисконтные карты,
• сертификаты, грамоты,
• приглашения,
• календари,
• обложки книг,
• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,
• все виды упаковки.
2. Все виды наружной рекламы:
• баннеры и афиши
• роллапы и штендеры
• билборды и сити-лайты
• вывески
3. Фирменный стиль:
• логотипы, визитки, бланки, конверты
• Создание коллажей, плакатов
• Перевод растрового изображения в вектор
Портфолио
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