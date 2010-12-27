MaDzzz

Станислав MaDzzz

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение сайта статьями через админку

    Здравствуйте! Необходимо внести и распределить статьи (порядка 500 шт) на сайт-магазин с CMS VamShop (через админку, html-редактора нету) в соответствующие категории. Необходимо внести: 1. Название статьи 2. Текст ...

    HTML
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптация дизайна на osCommerce VAM Edition

    Есть сайт на osCommerce VAM Есть дизайн с templatemonster под OsCommerce со всеми необходимыми файлами Нужно адаптировать этот дизайн под VamShop (либо на BTS, либо на STS версию - смотря что проще будет, ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание flash-баннера 240x400

    Нужно создать флеш-баннер для действующего интернет-магазина по продаже спортивного питания, удовлетворяющий этим требованиям http://www.novgorod.ru/read/advert/banners?ref=banner Есть полностью готовое видение баннера (картинки, текст, какие должны быть эффекты). Нужно только это сделать во флеше ТЗ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$120
10 баллов
11 лет назад
Адаптация дизайна на osCommerce VAM Edition
Точная постановка задачи.корректный в общении. рекомендую
Дизайн адаптирован, все нравится! Учел многие моменты, рекомендую!
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