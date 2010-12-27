Здравствуйте! Необходимо внести и распределить статьи (порядка 500 шт) на сайт-магазин с CMS VamShop (через админку, html-редактора нету) в соответствующие категории. Необходимо внести: 1. Название статьи 2. Текст ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
Имеется: 1) работающий сайт на VamShope 1.71 2) набор ссылок в Excel формата "Заголовок - ссылка" на посты из группы ВК Необходимо: Сделать скрипт (?) автоматического добавления этих статей ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на osCommerce VAM Есть дизайн с templatemonster под OsCommerce со всеми необходимыми файлами Нужно адаптировать этот дизайн под VamShop (либо на BTS, либо на STS версию - смотря что проще будет, ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно создать флеш-баннер для действующего интернет-магазина по продаже спортивного питания, удовлетворяющий этим требованиям http://www.novgorod.ru/read/advert/banners?ref=banner Есть полностью готовое видение баннера (картинки, текст, какие должны быть эффекты). Нужно только это сделать во флеше ТЗ ...Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Отзывы фрилансеров
$120
10 баллов
11 лет назад
Точная постановка задачи.корректный в общении. рекомендую
Ответный отзыв
Дизайн адаптирован, все нравится! Учел многие моменты, рекомендую!