MacTep7

Дмитрий Реут MacTep7

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Помощь в создании и продвижении сообществ (групп, пабликов) ВКонтакте

Помощь в создании сообщества (группы, паблика) ВКонтакте. 

Помощь с определением тематики. 

Грамотное название. 

Помощь в продвижении сообщества. 

Помощь в монитизации сообщества. 

Создание аватарки и шапки сообщества.

Партнёрство со мной или моими знакомыми.

И многое другое (подробности в сообщениях: Дмитрий Реут или по телефону 8 993 220 27 55).

Я не предлагаю накруток ботов и других чёрных методов. Моя основная задача дать вам информацию для грамотного и безопасного старта. В интернете полно информации на данную тему, но по собственному опыту скажу, что найти нужную вы сможете только проверяя на практике и совершая ошибки, которые могут стоить вам денег, времени и даже сообщества. Я учился на этих ошибках и могу помочь вам сэкономить деньги и время. 

ВОЗМОЖНО ПОЛНОЕ ВЕДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ВАШЕГО СООБЩЕСТВА И В ИТОГЕ ПЕРЕДАЧА ВАМ ГОТОВОГО БИЗНЕСА.

Портфолио