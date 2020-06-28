Рад продуктивному сотрудничеству!
Виды работ, которые я осуществляю:
- разработка программного обеспечения под ОС Windows (с использованием C#)
- разработка / доработка и сопровождение не типовых конфигураций 1С 8.2
- вёрстка веб-сайтов (html, css, js, jquery, ajax)
- налаживаем контакты для продуктивного общения
- согласовываем тех. задание до мелочей
- приступаем к работе оформив безопасную сделку либо после 50% предоплаты этапа или работы в целом
- при окончании реализации проекта утверждаем результат
- передача проекта (производиться после полной оплаты)
Действие аккаунта приостановлено!