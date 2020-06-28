MadMonkNt

Юрий MadMonkNt

 
33 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Рад продуктивному сотрудничеству!

Виды работ, которые я осуществляю:

  • разработка программного обеспечения под ОС Windows (с использованием C#)
  • разработка / доработка и сопровождение не типовых конфигураций 1С 8.2
  • вёрстка веб-сайтов (html, css, js, jquery, ajax)
Порядок нашего сотрудничества:

  • налаживаем контакты для продуктивного общения
  • согласовываем тех. задание до мелочей
  • приступаем к работе оформив безопасную сделку либо после 50% предоплаты этапа или работы в целом
  • при окончании реализации проекта утверждаем результат
  • передача проекта (производиться после полной оплаты)