Madaminov_D

Я Front-End разработчик Doniyor и предлагаю 1 год опыта в полной разработке программного обеспечения. жизненный цикл - от концепции до доставки приложений следующего поколения и настройки
решений, эксперт в области передовых методологий разработки, инструментов и процессов, способствующих
разрабатывать и развертывать передовые веб-приложения и известны отличными навыками устранения неполадок
- способен анализировать код и разрабатывать хорошо проработанные, рентабельные и быстро реагирующие решения.
Моя основная цель - ⤵️
HTML
CSS (SCSS)
Bootstrap (Сетка)
JavaScript (ES6)
React.js (Redux, Axios);
Адаптивный дизайн и многое другое.
На самом деле, я действительно люблю что-то кодировать или разрабатывать, и это доставляет мне удовольствие
Я делаю вещи, которые упрощают жизнь людей и позволяют мне чувствовать себя важной для мира. Надеюсь, что наше сотрудничество обязательно принесет пользу вашему проекту, и я приложу все усилия для достижения всех поставленных целей!