Madaminov_D

Республика Корея

Я Front-End разработчик Doniyor и предлагаю 1 год опыта в полной разработке программного обеспечения. жизненный цикл - от концепции до доставки приложений следующего поколения и настройки

решений, эксперт в области передовых методологий разработки, инструментов и процессов, способствующих

разрабатывать и развертывать передовые веб-приложения и известны отличными навыками устранения неполадок

- способен анализировать код и разрабатывать хорошо проработанные, рентабельные и быстро реагирующие решения.

Моя основная цель - ⤵️

HTML

CSS (SCSS)

Bootstrap (Сетка)

JavaScript (ES6)

React.js (Redux, Axios);

 Адаптивный дизайн и многое другое.

На самом деле, я действительно люблю что-то кодировать или разрабатывать, и это доставляет мне удовольствие 

Я делаю вещи, которые упрощают жизнь людей и позволяют мне чувствовать себя важной для мира. Надеюсь, что наше сотрудничество обязательно принесет пользу вашему проекту, и я приложу все усилия для достижения всех поставленных целей!