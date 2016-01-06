Madelene10

Марина Валенцева Madelene10

 
60 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Редизайн сайта
Все супер!!!
Ответственный исполнитель, всем рекомендую!
Ответный отзыв
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Лендинга
Все супер!!!
Работаем с Максом на постоянной основе, все супер!!!
Ответный отзыв
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$110
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Работаем с Мариной уже второй раз как и в первый все прошло без сучка и без задоринки!!!
5+
Ответный отзыв
onoprienko
Максим 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
8 лет назад
Дизайн Landing Page
Своевремнная оплата и четко поставленное задание. Отличный заказчик, рекомендую!!!
Очень хорошие впечатления. Оперативно связался со мной, первый же эскиз мне понравился, мои замечания и пожелания по эскизу выполнил в течение нескольких часов, а окончательные замечания - буквально за 5 минут. Не навязывал мне своих предложений, то есть очевидно, что работает профессионально, я показала эскиз сайта своему модератору - замечаний нет. Закажу Максиму еще пару лэндов и еще один многостраничник. Очень рекомендую, абсолютно дисциплинированный и разумный, профессиональный человек. Спасибо!
Ответный отзыв