Madelene10

Очень хорошие впечатления. Оперативно связался со мной, первый же эскиз мне понравился, мои замечания и пожелания по эскизу выполнил в течение нескольких часов, а окончательные замечания - буквально за 5 минут. Не навязывал мне своих предложений, то есть очевидно, что работает профессионально, я показала эскиз сайта своему модератору - замечаний нет. Закажу Максиму еще пару лэндов и еще один многостраничник. Очень рекомендую, абсолютно дисциплинированный и разумный, профессиональный человек. Спасибо!