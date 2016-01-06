Madelene10

Нужен редизайн сайта онлайн психолога
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Нужен редизайн сайта онлайн психолога
Требуется разработать дизайн Лендинга в соответствии с ТЗ
Разработать дизайн сайта для онлайн психолога
Нужно нарисовать дизайн Лендинга онлайн психолога
Техзадание.Меня зовут Марина,я практический и онлайн психолог, мой муж психотерапевт,работает в клинике и онлайн. У нас есть 2 сайта, которые нам не нравятся. Нам нужен комплекс работ – одностраничник, настройка яндекс – директ, реклама в социальных сетях, ...