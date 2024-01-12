Madinok2023

Designer

Здравствуйте! Меня зовут Мадина и я создам для Вас уникальный дизайн, который будет выделять вас среди конкурентов и приносить Вам доход💸

Готова создавать интересные и привлекательные дизайны для интернет-проектов, сайтов, приложений, социальных сетей, инфографики, графический дизайн. Работаю в Figma, Corel draw, пакет Adobe. Дополнительно возможно сотрудничество по созданию проектов на Tilda📈

Я доступна для обсуждения проектов и предоставления дополнительной информации по моим услугам. Я буду рада помочь вам создать ваш идеальный дизайн. Свяжитесь со мной!📲