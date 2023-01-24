MadoSamurai

Быстро, качественно и в сроки выполню работу

Мечтаю сделать сайты в интернете более понятными и эстетически красивыми.

Мои проекты.

Я предлагаю вам ознакомиться с моими проектами перейдя по ссылке на мою страницу резюме, полагаю вы найдете там работы которые вас зацепят)

https://droplech.github.io/resume/

Мои контактные данные:

мой Telegram @Madosaumrai

номер: 0976853729.

Обо мне:

Обучался в компьютерной академии Шаг.

Опыт работы верстальщиком больше 3-х лет.

При вёрстке сайта я использую:

HTML5,

CSS3,(Sass, Less, Scss),

JavaScript,

jQuery,

Bootstrap.

Выбрав мои услуги, Вы получаете:

Бесплатные правки и исправления ошибок (если будут :) ).

Бесплатные изменения по проекту в ходе работы.

Постоянную поддержку связи.

Даже после выполнения и оплаты работы, в течении недели бесплатно сделаю доработки по проекту.

Голосовая связь.

Я всегда готов связаться с Вами по голосовой связи если у Вас возникнут какие-то вопросы.