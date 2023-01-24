MadoSamurai

Максим Добровольский MadoSamuraiMadoSamurai
Мечтаю сделать сайты в интернете более понятными и эстетически красивыми.
Мои проекты.
Я предлагаю вам ознакомиться с моими проектами перейдя по ссылке на мою страницу резюме, полагаю вы найдете там работы которые вас зацепят)
https://droplech.github.io/resume/
Мои контактные данные:
мой Telegram @Madosaumrai
номер: 0976853729.
Обо мне:
Обучался в компьютерной академии Шаг.
Опыт работы верстальщиком больше 3-х лет.
При вёрстке сайта я использую:
HTML5,
CSS3,(Sass, Less, Scss),
JavaScript,
jQuery,
Bootstrap.
Выбрав мои услуги, Вы получаете:
Бесплатные правки и исправления ошибок (если будут :) ).
Бесплатные изменения по проекту в ходе работы.
Постоянную поддержку связи.
Даже после выполнения и оплаты работы, в течении недели бесплатно сделаю доработки по проекту.
Голосовая связь.
Я всегда готов связаться с Вами по голосовой связи если у Вас возникнут какие-то вопросы.