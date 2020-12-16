Дизайнер | Разработка Логотипов | Роздаточный материал | Анимированные баннера | Наружка

Услуги в сфере брендинга и графического-дизайна.

Дизайн сайтов

Векторная графика для плоттерной подрезки

Создание бренда

Баннерная реклама

Фирменный стиль

Брендбук

Лого и спец. символика

Полиграфический дизайн

Дизайн упаковки

Дизайн наружной рекламы

Буду рада плодотворному сотрудничеству с Вами!

Технические навыки:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Flash Professional.

Дипломированный специалист по компьютерной графике: Adobe Photoshop, Corel Draw.

Контакты для связи:

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skype alina.power

[email protected]

viber +380971458714

https://vk.com/magdali