Дизайнер | Разработка Логотипов | Роздаточный материал | Анимированные баннера | Наружка
Услуги в сфере брендинга и графического-дизайна.
- Дизайн сайтов
- Векторная графика для плоттерной подрезки
- Создание бренда
- Баннерная реклама
- Фирменный стиль
- Брендбук
- Лого и спец. символика
- Полиграфический дизайн
- Дизайн упаковки
- Дизайн наружной рекламы
Технические навыки:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Flash Professional.
Дипломированный специалист по компьютерной графике: Adobe Photoshop, Corel Draw.
Контакты для связи:
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skype alina.power
viber +380971458714