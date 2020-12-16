Magdali

Алина Таран Magdali

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер | Разработка Логотипов | Роздаточный материал | Анимированные баннера | Наружка

Услуги в сфере брендинга и графического-дизайна.

  • Дизайн сайтов
  • Векторная графика для плоттерной подрезки
  • Создание бренда
  • Баннерная реклама
  • Фирменный стиль
  • Брендбук
  • Лого и спец. символика
  • Полиграфический дизайн
  • Дизайн упаковки
  • Дизайн наружной рекламы
Буду рада плодотворному сотрудничеству с Вами!

Технические навыки: 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Flash Professional.

Дипломированный специалист по компьютерной графике: Adobe Photoshop, Corel Draw.

Контакты для связи: 

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skype alina.power

[email protected]

viber +380971458714

https://vk.com/magdali