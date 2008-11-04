Mage

Игорь Зинченко Mage

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Приватный проект для olga_pier
Спасибо большое. Все было отлично.
Задание выполнено качественно и в срок. Первоначально немного отклонившиеся от темы части статьи были переписаны до достижения желаемого содержания. Рекомендую Ольгу как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Переписывание описаний товаров на английском языке
Игорь, спасибо за заказ! Всегда буду рада помочь.
Задание выполнено качественно и в срок. Спасибо, Ольга.
Ответный отзыв
olga_pier
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$315
10 баллов
15 лет назад
Рерайт описаний товаров на американском английском
Очень понравилось работать с Игорем, постановка задачи четкая, оплата моментальная, доброжелательный заказчик. С удовольствием буду сотрудничать и далее.
Благодарю за качественно выполненную работу. Сроки соблюдены, всем рекомендую Ольгу как хорошего исполнителя.
Ответный отзыв