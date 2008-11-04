Необходимо переписать описания для 15 товаров на английском языке.
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10 лет назад
Необходимо переписать описания для 15 товаров на английском языке.
Написание статьи на английском языке по тематике детоксы и переписывание 3-х описаний товаров.
Требуется переписать описания товаров на американском английском языке таким образом, чтобы для поисковых машин текст стал уникальным, а покупатели (аудитория - штаты), прочитав описание, возжелали купить товар (естественно, текст должен быть грамотным и полностью сохранять ...