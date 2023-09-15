Студент-фрилансер, предлагающий обучение на основе собственного опыта

Привет! Я начинающий студент-фрилансер, развивающийся в области обучения и переводов. В настоящее время владею русским, польским, литовским и также испанским и английским языками. С моей страстью к языкам и стремлением к профессиональному развитию, я готова предложить свои услуги в обучении и переводах.

Мое особое внимание уделяется работе с детьми младшего возраста — я учусь на учителя младших классов и с радостью помогаю детям в возрасте от 5 до 7 лет. Мой подход в обучении основан на том, чтобы создавать интересную и познавательную среду, которая стимулирует маленьких учеников к росту и развитию. Я использую индивидуальный подход, чтобы помочь каждому ребенку освоить основы чтения, письма и математики.

В то же время, я заинтересована в развитии своих навыков в области переводов. Хотя у меня был небольшой опыт в этой области, я уверена, что мой языковой багаж и стремление к профессиональности позволят мне выполнять качественные переводы.

Я готова предоставить услуги перевода с указанных выше языков. Мое стремление к развитию, точность и качество - вот что я гарантирую. Я также готова предложить обучение и поддержку детям в любом возрасте, и я нацелена на их успешное обучение и достижение целей.