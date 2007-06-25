Маханенко Василий Михайлович

E-mail:[email protected]

Образование:Белгородский Государственный Университет. Физико-математический факультет. Окончание - 2004 год.

Специальность:Информатика с дополнительной специальностью английский язык

Опыт и характер работы, направления.

2004 год – перевод в рамках дипломной работы Help-файла по Macromedia Flash.

2005 год – перевод экономических текстов. Проект на Weblancer.ru

2005-2007 год – перевод технической литературы каталогизатора NATO. Направления – электротехника, инструменты, волоконная оптика, Интернет технологии, материалы общего назначения.

2006 год – участие в команде по переводу игры FIFA Manager 2007

Предпочтительный перевод:С английского языка на русский и обратно.

Минимальный объем страниц за неделю:80 (1 стр. = 1800 знаков с пробелами)

Дополнительная информация:Имеется круглосуточный доступ в Интернет, есть возможность работать on-line.