Необходимо перевести резюме с русского на английский. Срок - вторник утро. Оплата - 350 руб. Исходник Резюме прилагается.
Маханенко Василий Михайлович
E-mail:[email protected]
Образование:Белгородский Государственный Университет. Физико-математический факультет. Окончание - 2004 год.
Специальность:Информатика с дополнительной специальностью английский язык
Опыт и характер работы, направления.
2004 год – перевод в рамках дипломной работы Help-файла по Macromedia Flash.
2005 год – перевод экономических текстов. Проект на Weblancer.ru
2005-2007 год – перевод технической литературы каталогизатора NATO. Направления – электротехника, инструменты, волоконная оптика, Интернет технологии, материалы общего назначения.
2006 год – участие в команде по переводу игры FIFA Manager 2007
Предпочтительный перевод:С английского языка на русский и обратно.
Минимальный объем страниц за неделю:80 (1 стр. = 1800 знаков с пробелами)
Дополнительная информация:Имеется круглосуточный доступ в Интернет, есть возможность работать on-line.
- Переводы1 исполнительЗавершен17 лет назад