Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Александр
MahnoGrad
MahnoGrad
51 год
Украина
/
Гуляйполе
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Евгений Багров
zauron
37 лет
Украина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов
$0
10 баллов
16 лет назад
Требуется рерайт
Сотрудничал с человеком. Работой целиком доволен, все было сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Все понятно и доступно разъяснено. Общительный человек.
Ответный отзыв
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар