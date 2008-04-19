MahnoGrad

Александр MahnoGrad

 
51 годУкраина/Гуляйполе
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
zauron
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Требуется рерайт
Сотрудничал с человеком. Работой целиком доволен, все было сделано качественно и в срок. Рекомендую.
Все понятно и доступно разъяснено. Общительный человек.
Ответный отзыв