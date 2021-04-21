MaiorovaTasha

Копирайтинг, рерайтинг, работа с текстом
Я начинающий копирайтер и отличный продавец. Опыт работы активных продаж 12 лет. Поэтому умею продавать. Вживую и текстом.Предлагаю написание интересных, читабельных, информативных статей под ваши требования.В наличии:
- высшее образование – учитель английского языка;
- знание психологии продаж – прошла курсы по теме «Техника продаж»;
- обучение в школе интернет-профессий Profi Internet, специалист по копирайтингу;
- английская пунктуальность;
- широкий кругозор.
Работаю с сервисами «TEXT.RU», «Advego», «Тургенев», «Главред» и другими.
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