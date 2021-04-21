MaiorovaTasha

Копирайтинг, рерайтинг, работа с текстом

Я начинающий копирайтер и отличный продавец. Опыт работы активных продаж 12 лет. Поэтому умею продавать. Вживую и текстом.Предлагаю написание интересных, читабельных, информативных статей под ваши требования.В наличии:

высшее образование – учитель английского языка;

знание психологии продаж – прошла курсы по теме «Техника продаж»;

обучение в школе интернет-профессий Profi Internet, специалист по копирайтингу;

английская пунктуальность;

широкий кругозор.

Заказы сдаю вовремя и делаю скидку при комплексной задаче.

Работаю с сервисами «TEXT.RU», «Advego», «Тургенев», «Главред» и другими.