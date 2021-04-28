Makarov_Alexandr

Монтаж видео

Доброго времени суток, друзья!

Меня зовут Александр и я помогаю в создании отличного видеоконтента🔥

Предлагаю свои услуги видеомонтажа (для YouTube: путешествия, обучающие и развлекательные видео, блоги, видеоигры, детский контент и др.; ролики для ленты/сториз Instagram и TikTok)

Умею:

- Нарезка и склейка видео

- Саунд дизайн

- Цветокоррекция

- Стабилизация

- Работа с текстом (анимация и субтитры)

- Работа с хромакеем

- Визуальные эффекты

- Анимация переходов

- Инфографика

Люблю сдавать работы в срок, и выкладываться на 101%

Буду рад долгосрочному сотрудничеству!