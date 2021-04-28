Makarov_Alexandr

Монтаж видео
Доброго времени суток, друзья!
Меня зовут Александр и я помогаю в создании отличного видеоконтента🔥
Предлагаю свои услуги видеомонтажа (для YouTube: путешествия, обучающие и развлекательные видео, блоги, видеоигры, детский контент и др.; ролики для ленты/сториз Instagram и TikTok)
Умею:
- Нарезка и склейка видео
- Саунд дизайн
- Цветокоррекция
- Стабилизация
- Работа с текстом (анимация и субтитры)
- Работа с хромакеем
- Визуальные эффекты
- Анимация переходов
- Инфографика
Люблю сдавать работы в срок, и выкладываться на 101%
Буду рад долгосрочному сотрудничеству!