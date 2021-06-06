Makarovmax

Буду рад сотрудничеству!

Здравствуйте меня зовут Максим, я начинающий программист, учусь в НГТУ и работаю фрилансером на различных биржах. Могу создать для Вас страничку лендинг, интернет магазин или сайт визитку на различную тематику на любых движках. Моя работа приятно порадует Вас. Качественный сайт сделаю в кратчайшие сроки. Могу так же доработать Ваш сайт ли устранить имеющуюся проблему. Обращайтесь, буд рад!