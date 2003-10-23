я специализируюсь на: рисовании, 3dмоделировании, видеомонтаже и обработке(редактировании) в фотошопе фотографий и любых других растровых изображений(

Приветствую вас на своем профиле.

Мне полных 16 лет и я специализируюсь на: рисовании, 3dмоделировании, видеомонтаже и обработке(редактировании) в фотошопе фотографий и любых других растровых изображений(в том числе превью к видео и постеры).

Гарантирую хорошее качество за короткое время в любой из этих сфер, т.к. занятие этим приносит мне удовольствие.