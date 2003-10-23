Фёдор Макеев MakeevFedor2002MakeevFedor2002
20 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
я специализируюсь на: рисовании, 3dмоделировании, видеомонтаже и обработке(редактировании) в фотошопе фотографий и любых других растровых изображений(
Приветствую вас на своем профиле.
Мне полных 16 лет и я специализируюсь на: рисовании, 3dмоделировании, видеомонтаже и обработке(редактировании) в фотошопе фотографий и любых других растровых изображений(в том числе превью к видео и постеры).
Гарантирую хорошее качество за короткое время в любой из этих сфер, т.к. занятие этим приносит мне удовольствие.
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Портфолио
- Мои успехи в сфере 3D графики78 просмотров
- Илюстрации и рисунки83 просмотра